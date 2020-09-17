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Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Neftçi: 1 - Galatasaray: 3 - Sarı-kırmızı takım, yükseldiği 3. turda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:12:38 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Bakü Olimpiyat Stadı 

Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya) 

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan (Dk. 70 Bougrine), Alaskarov (Dk. 65 Tavares Dias), Ibara Doniama (Dk. 76 Abbasov), Lawal 

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 67 Arda Turan), Ömer Bayram, Belhanda (Dk. 46 Feghouli), Babel (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Diagne

Goller: Dk. 19 ve Dk. 63 Diagne, 49 Luyindama (Galatasaray), Dk. 46 Mbodj (Neftçi)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ibara Doniama, Dk. 35 Alaskarov, Dk. 69 Mamadou, Dk. 87 Krivotsyuk Dk. 89 Bougrine (Neftçi), Dk. 54 Feghouli, Dk. 90+2 Saracchi (Galatasaray)

BAKÜ (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu.

46. dakikada Neftçi skoru eşitledi. Makhmudov'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Mbodj'i kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

49. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Luyindama kafayla filelere yolladı: 1-2.

56. dakikada Feghouli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Mammadov'un son anda müdahale ettiği top direğin dibinden kornere gitti.

63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre Kılınç topu altıpas önünde boş durumda bulunan Diagne'ye verdi. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray, organizasyonda 3. tura yükseldi.

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