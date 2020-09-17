  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Neftçi: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-17 20:05:48 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Bakü Olimpiyat Stadı 

Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya) 

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Belhanda, Babel, Diagne

Gol: Dk. 19 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ibara Doniama, Dk. 35 Alaskarov (Neftçi)


BAKÜ (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi takımı karşısında deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşununu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

15. dakikada Babel'in ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktada kullandığı serbest vuruşta kaleci Mammadov, güçlükle topu üstten kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in pasında sağda topla buluşan Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

37. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Ibara Doniama'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleninin üstünden az farkla auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti
Dünya

Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti

Fransa, 2006 senesinde kaçak yollarla ülkeye gelen PKK'lı terörist Mehmet Yalçın'ı Türkiye'ye teslim etti.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz konusunda Ankara'ya destek sözü v..
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na katılarak dünya liderlerine seslenecek. BM Genel Kurulu'nu ilk kez bir Tü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı