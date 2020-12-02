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Spor Futbol: Toplu sonuç
Spor

Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 3. Lig'de 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:51:07 -
Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı

Gruplarda alının sonuçlar şöyle:


- 1. Grup:


Belediye Derincespor-Antalya Kemerspor: 4-1

Arnavutköy Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1

Manisaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928-Çankaya Futbol Kulübü: 1-1

1877 Alemdağspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 1-2

Diyarbekispor-Ofspor: 1-1

Payasspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0


- 2. Grup:


Tekirdağspor-Ağrı 1970: 2-1

Karaman Belediyespor-Tokatspor: 0-3

Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2

Yomraspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2

Fethiyespor-İskenderun Futbol Kulübü: 5-0

Ceyhanspor-Mardin Fosfatspor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor: 2-1

Yozgatspor 1959-Çengelköy: 2-0


- 3. Grup:


Şile Yıldızspor-Çarşambaspor: 0-1

Altındağspor-Arhavispor: 1-0

Osmaniyespor-Çatalcaspor: 1-2

Erbaaspor-Cizrespor: 0-1

Isparta 32-Yalovaspor: 1-2

Esenler Erokspor-Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Batman Petrolspor-Karşıyaka: 0-0

İçel İdmanyurdu-Somaspor: 1-0




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