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Spor Futbol: Toplu sonuç
Spor

Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 3. Lig'in 4. haftası yapılan 25 maçla sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:28:49 -
Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 4. hafta yapılan 25 müsabakayla tamamlandı.

Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Ofspor-Nevşehir Belediyespor: 2-1

Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor: 0-2

Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0

Diyarbekirspor-Artvin Hopaspor: 1-0


- 2. Grup

Nazilli Belediyespor-Mardin Fosfatspor: 0-1

Tekirdağspor-Fethiyespor: 2-1

Tokatspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor: 1-3

Karaman Belediyespor-Yomraspor: 0-2

Çengelköy-İskenderun FK: 0-1

Darıca Gençlerbirliği-Kahta 02: 0-0


- 3. Grup

Batman Petrolspor-Gölcükspor: 1-2

Arhavispor-Çatalcaspor: 0-1

Somaspor-Yalovaspor: 2-1

Karşıyaka-Elazığ Karakoçan: 2-1

Şile Yıldızspor-Isparta 32: 1-1

İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 2-1


- 4. Grup

Siirt İl Özel İdare-Alanya Kestelspor: 1-1

Adıyaman 1954-52 Orduspor: 2-1

Kozanspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-2

Muğlaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Bayrampaşa-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Silivrispor-Düzcespor: 2-2

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