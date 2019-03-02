Futbol: TFF 3. Lig - Ligin 24. haftasında 1. ve 2. gruplarda müsabakalara devam edilirken, 3. Grup'ta maçlar tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 24. haftasında 1. ve 2. grup müsabakalarına devam edildi, 3. Grup karşılaşmaları ise sona erdi. Ligde yarın 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-Batman Petrolspor, 2. Grup'ta ise Pazarspor-Adıyaman 1954 maçları yapılacak. Bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Şile Yıldızspor-Yomraspor: 3-2 Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0 Ergene Velimeşespor-Erzin Belediyespor: 2-0 Gebzespor-Körfezspor: 1-1 Silivrispor-Nazilli Belediyespor: 0-0 Nevşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor: 3-0

- 2. Grup

Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor: 2-1 Bergama Belediyespor-Yeni Orduspor: 0-5 Kırşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 3-0 Altındağ Belediyespor-Karşıyaka: 0-1 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Düzcespor: 1-0 Kızılcabölükspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1 Esenler Erokspor-Alibeyköyspor: 2-0

- 3. Grup

Fatsa Belediyespor-1461 Trabzon: 1-1 Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Çorumspor: 1-2 Payasspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-0 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-3 Gölcükspor-Muğlaspor: 0-0 Turgutluspor-Ankara Adliyespor: 3-1 Bağcılarspor-Cizrespor: 3-2 Halide Edip Adıvarspor-Karacabey Belediyespor: 1-1 Bucaspor-Kocaelispor: 2-1

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