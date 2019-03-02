Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 24. hafta maçları tamamlandı02 Mart 2019 Cumartesi 16:36
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 24. hafta maçları sona erdi.
Ligde gruplarda bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Kahramanmaraşspor-Menemen Belediyespor: 4-1
Sivas Belediyespor-Tokatspor: 1-1
Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1
Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Etimesgut Belediyespor-Şanlıurfaspor: 0-2
Fethiyespor-Tuzlaspor: 0-0
Kırklarelispor-Fatih Karagümrük: 1-2
BAK Spor-Konya Anadolu Selçukspor: 1-1
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok: 3-0
- Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: 1-1
Gümüşhanespor-Manisaspor: 4-0
Sancaktepe Belediyespor-UTAŞ Uşakspor: 2-1
Kastamonuspor 1966-Niğde Anadolu: 1-0
Ankara Demirspor-Sarıyer: 0-1
İnegölspor-Keçiörengücü: 1-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayrampaşa: 4-3
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