Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 24. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 24. hafta maçları sona erdi. Ligde gruplarda bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup

Kahramanmaraşspor-Menemen Belediyespor: 4-1 Sivas Belediyespor-Tokatspor: 1-1 Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0 Etimesgut Belediyespor-Şanlıurfaspor: 0-2 Fethiyespor-Tuzlaspor: 0-0 Kırklarelispor-Fatih Karagümrük: 1-2 BAK Spor-Konya Anadolu Selçukspor: 1-1 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok: 3-0

- Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: 1-1 Gümüşhanespor-Manisaspor: 4-0 Sancaktepe Belediyespor-UTAŞ Uşakspor: 2-1 Kastamonuspor 1966-Niğde Anadolu: 1-0 Ankara Demirspor-Sarıyer: 0-1 İnegölspor-Keçiörengücü: 1-2 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayrampaşa: 4-3

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