Futbol: TFF 2. Lig Eyüpspor: 3 - Hacettepe: 0



İSTANBULL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftanın açılış maçında Eyüpspor, sahasında Hacettepe'yi 3-0 yendi. Esenler Stadı'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanan Eyüpspor, puanın 30'a yükseltirken, Hacettepe 23 puanda kaldı. Ligde 24. haftanın diğer maçları yarın oynanacak.

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