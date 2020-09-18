  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1.Lig
Spor

Futbol: TFF 1.Lig

Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:22:42 -
Futbol: TFF 1.Lig

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Muhammet Yahya Akbulut (Dk. 88 Sholaja), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 80 Alimi), Furgan Polat (Dk. 46 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 80 İbrahim Halil Öner), Talha Erdoğan (Dk. 90+4 Hasan Ulaş Uyğur)

Adanaspor: Karacic, Ozegovic (Dk. 77 Ozan Papaker), Eren Keleş (Dk. 70 Ömer Çiçek), Donkor, Tevfik Altındağ, Evren Korkmaz, Bagayoko (Dk. 70 Celil Yüksel), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 84 Umut Sözen), Canberk Dilaver, Roni (Dk. 84 Rayan)

Sarı kartlar: Dk. 1 Evren Kokmaz, Dk. 55 Uğurcan Yazğılı, Dk. 69 Tevfik Altındağ, Dk. 74 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 74 Kıvanç Karakaş, Dk. 90+2 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'de ikinci haftanın ilk maçında Eskişehirspor, sahasında Adanaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Whatsapp Web'e parmak izi özelliği geliyor
Teknoloji

Whatsapp Web'e parmak izi özelliği geliyor

Whatsapp'ın güncellenen Android beta sürümünde, Whatsapp Web'e parmak iziyle giriş yapılmasını sağlayan yeni bir özellik keşfedildi. Söz kon..
Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı
Gündem

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyada büyük bir yıkıma yol açan koronavirüs pandemisi ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı...
Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”
Dünya

Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”

Yunan papazlar, Türkiye sınırına dev haç dikti. Haçın dikildiği törende, “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı