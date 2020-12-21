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Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligin 15. haftasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu'yu 2-0 yenen Giresunspor, liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:16:16 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.

Haftanın kapanış gününde Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0; Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-1; Giresunspor da Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Giresunspor, sahasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu karşısında aldığı galibiyetle haftayı lider tamamladı.

Adana Demirspor'a 3-1 yenilen geçen haftanın lideri Tuzlaspor ise 4. sıraya geriledi.


- Sonuçlar


Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: 2-1

Eskişehirspor-Menemenspor: 2-2

Altay-Akhisarspor: 2-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 1-0

İstanbulspor-Bursaspor: 3-3

Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Adana Demirspor-Tuzlaspor: 3-1

Giresunspor-Altınordu: 2-0



- Puan durumu


O		GBMAYAVP
1.GİRESUNSPOR158522113829
2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1583422121027
3.YILPORT SAMSUNSPOR157622014627
4.TUZLASPOR A.Ş.148332319427
5.ALTINORDU158342118327
6.ALTAY1482426131326
7.ADANA DEMİRSPOR1474325131225
8.İSTANBULSPOR A.Ş.136432215722
9.BURSASPOR156362826221
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR155371818018
11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR154561522-717
12.MENEMEN SPOR143651620-415
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR144371622-615
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR143471316-313
15.AKHİSARSPOR143471221-913
16.ADANASPOR A.Ş.113351415-112
17.ANKARASPOR14239822-149
18.ESKİŞEHİRSPOR15069930-213


Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.


- 16. hafta

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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