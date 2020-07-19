Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Ligde normal sezon sona erdi - Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi - Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından ligden düşen üçüncü takım Osmanlıspor oldu
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de normal sezon yapılan 2 maçla tamamlandı.
Ligde normal sezon yapılan Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor müsabakalarıyla sona erdi.
Son haftada ligde kalma yarışındaki Boluspor, düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen küme düşen takım oldu.
Ligde dün oynanan karşılaşmaların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor normal sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirlemek için play-off oynama hakkı elde etti.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 34. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: 1-1
Giresunspor-Altay: 1-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-1
Hatayspor-Bursaspor: 3-1
Fatih Karagümrük-Adanaspor: 3-0
Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4
Adana Demirspor-İstanbulspor: 3-0
Eskişehirspor-Boluspor: 0-3
Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 4-3
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de tamamlanan sezonda oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|34
|19
|9
|6
|48
|28
|20
|66
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|34
|18
|8
|8
|42
|26
|16
|62
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|34
|17
|10
|7
|71
|43
|28
|61
|4.
|AKHİSARSPOR
|34
|16
|9
|9
|46
|39
|7
|57
|5.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|34
|15
|11
|8
|53
|39
|14
|56
|6.
|BURSASPOR
|34
|17
|8
|9
|49
|41
|8
|56
|7.
|ALTAY
|34
|14
|12
|8
|48
|37
|11
|54
|8.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|34
|13
|11
|10
|33
|28
|5
|50
|9.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|34
|11
|11
|12
|42
|46
|-4
|44
|10.
|GİRESUNSPOR
|34
|12
|8
|14
|39
|47
|-8
|44
|11.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|34
|12
|8
|14
|48
|51
|-3
|44
|12.
|İSTANBULSPOR
|34
|9
|13
|12
|45
|43
|2
|40
|13.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|34
|9
|11
|14
|36
|48
|-12
|38
|14.
|ALTINORDU
|34
|8
|13
|13
|37
|44
|-7
|37
|15.
|BOLUSPOR
|34
|6
|15
|13
|30
|41
|-11
|33
|16.
|OSMANLISPOR
|34
|8
|9
|17
|41
|56
|-15
|30
|17.
|ADANASPOR
|34
|3
|12
|19
|30
|55
|-25
|21
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|34
|7
|6
|21
|34
|60
|-26
|12
Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.
- Play-off programı
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'larda yarı maçları, 22 ve 26 Temmuz'da oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off finali ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Final karşılaşmasının yeri daha sonra ilan edilecek.
Saat 21.00'de başlayacak yarı final müsabakalarının programı şöyle:
22 Temmuz:
Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)
26 Temmuz:
Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)