Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Ligde 30. hafta maçları tamamlandı - Sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0 yenen Hatayspor, liderliğini sürdürdü - Eskişehirspor'un bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 30. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Hatayspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0, Fatih Karagümrük, evinde İstanbulspor'u 1-0, Akhisarspor ise konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 57'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un, bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursaspor-Adanaspor: 1-0
Altınordu-Keçiörengücü: 1-2
Eskişehirspor-Altay: 2-2
Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: 1-1
Adana Demirspor-Giresunspor: 4-2
Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 2-0
Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 1-0
Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|30
|16
|9
|5
|42
|25
|17
|57
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|30
|15
|8
|7
|34
|23
|11
|53
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|30
|14
|9
|7
|61
|38
|23
|51
|4.
|BURSASPOR
|30
|15
|7
|8
|44
|36
|8
|49
|5.
|AKHİSARSPOR
|30
|13
|9
|8
|38
|34
|4
|48
|6.
|ALTAY
|30
|12
|11
|7
|41
|33
|8
|47
|7.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|12
|11
|7
|42
|35
|7
|47
|8.
|GİRESUNSPOR
|30
|12
|8
|10
|37
|39
|-2
|44
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|30
|10
|11
|9
|24
|23
|1
|41
|10.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|30
|11
|8
|11
|40
|41
|-1
|41
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|30
|10
|9
|11
|34
|39
|-5
|39
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|30
|8
|11
|11
|30
|36
|-6
|35
|13.
|İSTANBULSPOR
|30
|7
|13
|10
|41
|39
|2
|34
|14.
|ALTINORDU
|30
|7
|11
|12
|33
|41
|-8
|32
|15.
|BOLUSPOR
|30
|4
|15
|11
|25
|37
|-12
|27
|16.
|OSMANLISPOR
|30
|6
|9
|15
|34
|47
|-13
|24
|17.
|ADANASPOR
|30
|3
|11
|16
|27
|46
|-19
|20
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|30
|7
|6
|17
|34
|49
|-15
|12
Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.