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Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde 30. hafta maçları tamamlandı - Sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0 yenen Hatayspor, liderliğini sürdürdü - Eskişehirspor'un bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti

Yeniakit Publisher
2020-06-28 22:22:37 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 30. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Hatayspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0, Fatih Karagümrük, evinde İstanbulspor'u 1-0, Akhisarspor ise konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 57'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un, bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.


- Sonuçlar


TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursaspor-Adanaspor: 1-0

Altınordu-Keçiörengücü: 1-2

Eskişehirspor-Altay: 2-2

Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Giresunspor: 4-2

Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 2-0

Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 1-0

Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0


- Puan durumu


TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR30 16 9 5 42 25 17 57
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR30 15 8 7 34 23 11 53
3. ADANA DEMİRSPOR30 14 9 7 61 38 23 51
4. BURSASPOR30 15 7 8 44 36 8 49
5. AKHİSARSPOR30 13 9 8 38 34 4 48
6. ALTAY30 12 11 7 41 33 8 47
7. FATİH KARAGÜMRÜK30 12 11 7 42 35 7 47
8. GİRESUNSPOR30 12 8 10 37 39 -2 44
9. KEÇİÖRENGÜCÜ30 10 11 9 24 23 1 41
10. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR30 11 8 11 40 41 -1 41
11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR30 10 9 11 34 39 -5 39
12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR30 8 11 11 30 36 -6 35
13. İSTANBULSPOR30 7 13 10 41 39 2 34
14. ALTINORDU30 7 11 12 33 41 -8 32
15. BOLUSPOR30 4 15 11 25 37 -12 27
16. OSMANLISPOR30 6 9 15 34 47 -13 24
17. ADANASPOR30 3 11 16 27 46 -19 20
18. ESKİŞEHİRSPOR30 7 6 17 34 49 -15 12

Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.

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