Futbol: TFF 1. Lig - Ligin 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. haftada görev alacak hakemler şunlar: 23 Ağustos Cuma: 20.00 Boluspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş 24 Ağustos Cumartesi: 16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor: Hakan Ceylan 21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker 21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük: Turgut Doman 25 Ağustos Pazar: 17.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu 19.15 Menemenspor-Hatayspor: Caner Ak 21.45 Bursaspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka 21.45 Adanaspor-Eskişehirspor: Alper Çetin 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 İstanbulspor-Altay: Özgüç Türkalp





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