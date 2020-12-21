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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:12:25 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Murat Şener

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Okan Alkan, Rassoul, Gökhan İnler, Traore (Dk. 70 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 80 Sedat Şahintürk), Mehmet Akyüz, Pa Dibba (Dk. 39 Emircan Altıntaş)

Tuzlaspor: Angeler, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler (Dk. 46 Cajic), Aosman (Dk. 59 Vedat Bora), Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Arif Morkaya, Pucko (Dk. 30 Onat Kutay Kurt), Thuram

Goller: Dk. 12 Chedjou, Dk. 18 Traore, Dk. 45 Yunus Akgün (Adana Demirspor), Dk. 86 Thuram (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Tarık Tekdal, Dk. 47 Onat Kutay Kurt, Dk. 71 Arif Morkaya, Dk. 71 Angeler, Dk. 71 İsmail Konuk, Dk. 90+4 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor), Dk. 37 Rassoul (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Tuzlaspor'u 3-1 yendi.

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