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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Aydeniz Et Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:11:30 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emrah Ünal, Furkan Ürün

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören (Dk. 88 Ayberk Kaygısız), Otoo (Dk. 78 Celal Emir Dede), İsmail Yüksek, Nwankwo, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 32 Anıl Taşdemir), Abdulhamit Yıldız, Mrsic (Dk. 88 Kethevoama), Doğa İşeri, Ezeh, Cumali Bişi

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk. 90 Bedirhan Akçay), Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Kaan Gül), Alimi, Tolga Yakut (Dk. 59 Buğra Çağlıyan), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)

Goller: Dk. 20 Abdulhamit Yıldız (Kendi kalesine), Dk. 72 Furgan Polat (Eskişehirspor), Dk. 31 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 42 Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Otoo, Dk. 56 Mrsic, Dk. 77 Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 52 Mevlüt Çelik, Dk. 62 Alimi, Dk. 63 Kaan Gül, Dk. 67 Onur Bayramoğlu, Dk. 68 Buğra Çağlıyan, Dk. 90 Sholaja (Eskişehirspor)


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Eskişehirspor, 2-2 berabere kaldı.

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