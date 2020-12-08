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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Bursaspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:48:53 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan), Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore), Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim Dursun

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul), Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın), Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)

Goller: Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Burak Kapacak, Dk. 64 Canberk Yurdakul, Dk. 90+3 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 57 Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

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