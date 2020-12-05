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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Giresunspor: 2 - Eskişehirspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:38:47 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Sadi Karaduman (Dk. 46 Milinkovic), Diarra, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Uzodimma (Dk. 72 Helder Tavares), Sergio (Dk. 86 Traore), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 72 Muhammed Himmet Ertürk), Eren Tozlu (Dk. 86 Yasin Ozan)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Dk. 54 Alperen Kocabaş), Tolga Yakut, Furgan Polat (Dk. 71 Sholaja), Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Alimi, Onur Bayramoğlu (Dk. 82 Onurhan Uyanık)

Goller: Dk. 66 Eren Tozlu, Dk. 68 Sergio (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Furgan Polat (Eskişehirspor), Dk. 28 Hayrullah Bilazer, Dk. 88 Erol Can Akdağ (Giresunspor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

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