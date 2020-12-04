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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Bursaspor: 1 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:08:52 -
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş (Dk. 70 Ramazan Keskin), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın (Dk. 46 Burak Kapacak), Burak Altıparmak, Kerem Şen (Dk. 32 Özer Hurmacı), Batuhan Kör (Dk. 79 Berat Altındiş), Ali Akman

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 87 Hüseyin Çolak), Hasan Batuhan Atarslan, Mayi (Dk. 78 Turgut Doğan Şahin), Bentley (Dk. 79 Mustafa Murat Uslu), Gomis (Dk. 65 Sow), Zivkovic (Dk. 65 Okan Derici)

Goller: Dk. 77 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 45 Alim Öztürk, Dk. 51 Glumac, Dk. 82 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Emirhan Aydoğan, Dk. 28 Ertuğrul Kurtuluş, Dk. 60 İsmail Çokçalış, Dk. 67 Cüneyt Köz (Bursaspor)


BURSA (AA) - TFF 1. Lig’in 12. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Bursaspor'u deplasmanda 3-1 yendi.

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