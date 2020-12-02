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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 1 - Giresunspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:34:21 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 46 Kappel), Yılmaz Özeren (Dk. 67 Yekta Kurtuluş), Harun Alpsoy, Ziya Alkurt (Dk. 90+1 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk (Dk. 67 Gnanduillet), Paixao

Giresunspor: Tolgahan Acar (Dk. 46 Onurcan Piri), Kerem Kalafat, Diarra, Sadi Karaduman, Hayrullah Bilazer, Tavares (Dk. 73 Sergen Piçinciol), Erol Can Akdağ, Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ, Traore (Dk. 62 Muhammed Himmet Ertürk), Eren Tozlu

Goller: Dk. 31 Caner Hüseyin Bağ (Giresunspor), Dk. 82 Sergen Piçinciol (kendi kalesine) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 8 Erol Can Akdağ, Dk. 70 Hayrullah Bilazer, Dk. 81 Sergen Piçinciol, Dk. 87 Eren Tozlu (Giresunspor), Dk. 18 Erhan Çelenk, Lokman Gör (ilk yarı bitiminde yedek kulübesinde) Dk. 43 Tolga Ünlü, Dk. 50 Kappel, Dk. 58 Berkay Sülüngöz, Dk. 62 Harun Alpsoy (Altay)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de ev sahip ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında Altay ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

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