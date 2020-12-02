Futbol: TFF 1. Lig
- Ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
4 Aralık Cuma:
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek
19.00 Bursasspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Hakan Ceylan
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
16.00 Beypiliç Boluspor-Altay: Kadir Sağlam
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Emre Malok
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Özgür Yankaya
6 Aralık Pazar:
16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Burak Şeker