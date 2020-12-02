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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

- Ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:39:46 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

4 Aralık Cuma:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

19.00 Bursasspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Hakan Ceylan

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay: Kadir Sağlam

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Emre Malok

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Özgür Yankaya

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Burak Şeker

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