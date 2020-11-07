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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ankaraspor: 1 - Bursaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:28:11 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan (Dk. 46 Levent Gülen), Thales, Mahmut Akan, Bulbwa (Dk. 46 Stanojevic), Barış Zeren, Doğukan Efe (Dk. 67 Batuhan Altıntaş), Engin Bekdemir, Beykan Şimşek (Dk. 90 Hacı Ömer Doğru), Umar (Dk. 90 Ali Rıza Kılıç)

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Onur Atasayar, Kerem Şen (Dk. 46 Ertuğrul Kurtuluş), Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 60 Tuğbey Akgün), Burak Kapacak (Dk. 60 Çağatay Yılmaz), Batuhan Kör (Dk. 77 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman (Dk. 90+2 Berat Altındiş)

Goller: Dk. 8 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 25 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Umar, Dk. 70 Engin Bekdemir, Dk. 79 Levent Gülen, Dk. 90+6 Thales (Ankaraspor), Dk. 23 İsmail Çokçalış, Dk. 80 Tuğbey Akgün, Dk. 90+3 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankaraspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

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