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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Akhisarspor: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-06-28 22:09:34 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Akhisarspor: Lukac, Tolga Ünlü (Dk. 67 Aykut Çeviker), Uğur Arslan Kuru, Musa Nizam, Kadir Keleş, Rotman, Bjarnason (Dk. 78 Taha Yalçıner), Erkan Çelenk, Cikalleshi (Dk. 62 Ali Kaan Güneren), Onur Ayık (Dk. 78 Çekdar Orhan), Hadzic (Dk. 67 Bertuğ Bayar)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk 90+1 Erdem Seçgin), Glumac, Tarık Tekdal (Dk 90+1 Mücahit Can Akçay), Gökhan Süzen, Nouri, Serkan Göksu (Dk. 73 Emre Gedik), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 46 Gomis), Akabueze, Gimbert (Dk. 84 Bahadır Taşdelen)

Gol: Dk. 87 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Tarık Tekdal, Dk. 45+1 Gimbert, Dk. 61 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 47 Musa Nizam, Dk. 60 Kadir Keleş, Dk. 71 Onur Ayık, Dk. 90+3 Rotman (Akhisarpor)

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Akhisarspor, konuğu Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Geçen haftaki Altay maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlanan, bu hafta içinde yapılan testleri ise negatif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun karşılaşmayı Yılmaz Atabarut Tesislerinden takip ettiği öğrenildi.

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