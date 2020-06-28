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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Fatih Karagümrük: 1 - İstanbulspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-06-28 22:09:14 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Murat Altan

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Attamah, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Darri (Dk. 77 Engin Bekdemir), Zeki Yıldırım (Dk. 87 Koray Altınay), Ndao, Ramazan Civelek (Dk. 86 Erdal Öztürk), Sabo, Emeghara (Dk. 81 Muhammed Pehlivan)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Oğuzhan Berber (Dk. 90 Ali Aytemur), Etoga, Rıdvan Şimşek (Dk. 90 Diouf), Kağan Bağış (Dk. 76 Ali Dere), Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 90 Emir Gökçe), Issah (Dk. 83 Uygar Mert Zeybek), İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 90 Muhammed Pehlivan (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 73 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 30. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.


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