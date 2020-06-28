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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Hatayspor: 2 - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-06-28 19:42:48 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran) , Hamza Gür (Dk. 45 Mirkan Aydın), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 80 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Soner Örnek)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk.62 Andusic), Malle, Kethevoama (Dk. 62 Celal Emir Dede), Serdar Güncü (Dk. 80 Ezeh), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 85 Enes Karabulut), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Kağan Kayalı

Goller: Dk. 52 Mesut Çaytemel (penaltıdan), Dk. 90 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Malle, Dk. 48 Batuhan İşçiler, Dk. 75 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

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