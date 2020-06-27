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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Eskişehirspor: 2 - Altay: 2 - Siyah-kırmızılı takımın ligin bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti

Yeniakit Publisher
2020-06-27 19:47:37 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Cemal Alpay, Selahattin Altay

Eskişehirspor: Melih Ağa, Cemali Sertel, Sezgin Coşkun, Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 86 Tolga Yakut), Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Dk. 86 Berkay Tanır), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 45+1 Onur Bayramoğlu), Mete Kaan Demir (Dk. 90+6 Buğra Çağlıyan)

Altay: Cihan Topaloğlu, Kappel, Tatos (Dk. 90+3 Mustafa Murat Uslu), Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 65 Turgut Doğan Şahin), Paixao, Abdulhamit Yıldız, Kerim Avcı, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal (Dk. 65 Yaser Hacımustafaoğlu), Doğa İşeri

Goller: Dk 53 Mehmet Özcan, Dk. 68 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor), Dk. 85 Kerim Avcı, Dk. 86 Yaser Hacımustafaoğlu (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 41 Furkan Balaban, Dk. 90+1 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Dk. 44 Abdulhamit Yıldız, Dk. 90+1 Abdülkerim Bardakcı (Altay)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla ev sahibi Eskişehirspor'un, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Öte yandan, 86. dakikada Altaylı oyuncu Yaser Hacımustafaoğlu'nun skoru 2-2'ye getiren golü sonrası, iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı.


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