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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Keçiörengücü: 1 - Bursaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:40:34 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Diabang (Dk. 90 Soner Gönül), Burak Aydın (Dk. 79 Cem Ekinci), Mendy (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 90 İshak Çakmak), Kone

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk. 88 Ali Akman), Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 74 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 89 Burak Altıparmak), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 61 Seleznov), Burak Kapacak (Dk. 61 Serdar Özkan),

Gol: Dk. 82 Kone (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 48 Diabang, Dk. 54 Abdülkadir Korkut (Keçiörengücü)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

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