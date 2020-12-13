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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:05:23 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Gökhan Barcın

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman (Dk. 17 Sergen Piçinciol), Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Erol Can Akdağ, Sergio, Nalepa (Dk. 74 Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 88 Kerem Kalafat), Balde

Adana Demirspor: Zubas, Süleyman Koç (Dk. 46 Chedjou), Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Traore, Volkan Şen (Dk. 46 Mehmet Akyüz), Erkan Zengin (Dk. 46 Yunus Akgün), Dibba (Dk. 76 Lanzafame)

Goller: Dk. 9 Nalepa (Penaltıdan), Dk. 90+4 Balde (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Zubas, Dk. 33 Erkan Zengin (Adana Demirspor), Dk. 33 Hüsamettin Tut (Giresunspor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip, Erkan Zengin'le bir penaltıdan yararlanamadı.

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