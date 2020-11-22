  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ankara Keçiörengücü: 6 - Akhisarspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:45:26 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Furkan Ürün

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin (Dk. 57 Fatih Selimhan Solmaz), Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 64 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 76 Mustafa Ilır), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 57 Dodoo), Manaj (Dk. 77 Kone)

Akhisarspor: Lukac, Alperen Babacan, Musa Nizam, Göksu Mutlu (Dk. 46 Onurcan Güler), Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 83 Gökmen Aydoğdu), Vrsajevic, Kadir Keleş, Çekdar Orhan (Dk. 74 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 46 Mert Efe Çölbeyi), Ali Kaan Güneren (Dk. 89 Oğuzcan Kesgin)

Goller: Dk. 18 ve Dk. 33 Manaj, Dk. 45+1 ve Dk. 82 Cem Ekinci, Dk. 54 Barış Alper Yılmaz, Dk. 80 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Hadzic, Dk. 58 Musa Nizam (Akhisarspor)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Akhisarspor'u farklı bir skorla 6-0 mağlup etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı
Gündem

MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı

Adana'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP’li meclis..
Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…
Gündem

Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Rıdvan Di..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay