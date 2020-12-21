Futbol: Süper Lig'de görünüm
Ligin 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.
Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildi.
Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.
- Sonuçlar
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1
Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
- Puan durumu
Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|8
|2
|3
|22
|8
|14
|26
|2.GALATASARAY A.Ş.
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|11
|23
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|4
|23
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|6
|22
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|5
|21
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|-1
|21
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|6
|20
|8.YENİ MALATYASPOR
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|3
|19
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|5
|18
|10.KASIMPAŞA A.Ş.
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|-1
|18
|11.TRABZONSPOR A.Ş.
|13
|4
|5
|4
|15
|17
|-2
|17
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|-2
|17
|13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|3
|15
|14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|0
|15
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|-3
|15
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|-2
|14
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|-8
|12
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|-8
|10
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|-6
|9
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|-10
|9
|21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|-14
|9
- 14. haftanın programı
Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.