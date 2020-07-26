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Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligde 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 19:21:31 -
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.

Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.

- Maçların sonuçları

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 3-2


- Puan durumu

Ligde 34 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR34 20 9 5 65 34 31 69
2. TRABZONSPOR34 18 11 5 76 42 34 65
3. BEŞİKTAŞ34 19 5 10 59 40 19 62
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR34 17 9 8 55 38 17 60
5. AYTEMİZ ALANYASPOR34 16 9 9 61 37 24 57
6. GALATASARAY34 15 11 8 55 37 18 56
7. FENERBAHÇE34 15 8 11 58 46 12 53
8. GAZİANTEP FK34 11 13 10 49 50 -1 46
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR34 11 12 11 41 52 -11 45
10. KASIMPAŞA34 12 7 15 53 58 -5 43
11. GÖZTEPE34 11 9 14 44 49 -5 42
12. GENÇLERBİRLİĞİ34 9 9 16 39 56 -17 36
13. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR34 8 12 14 36 52 -16 36
14. YUKATEL DENİZLİSPOR34 9 8 17 31 48 -17 35
15. ÇAYKUR RİZESPOR34 10 5 19 38 57 -19 35
16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR34 8 8 18 44 51 -7 32
17. HES KABLO KAYSERİSPOR34 8 8 18 40 72 -32 32
18. MKE ANKARAGÜCÜ34 7 11 16 31 56 -25 32


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