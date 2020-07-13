Futbol: Süper Lig'de görünüm
Ligde 32. hafta maçları tamamlandı - Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, takipçisi Trabzonspor ise dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildi
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi.
Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi.
Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Sonuçlar
Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
- Puan durumu
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|32
|19
|9
|4
|62
|31
|31
|66
|2.
|TRABZONSPOR
|32
|17
|11
|4
|71
|37
|34
|62
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|32
|16
|9
|7
|52
|35
|17
|57
|4.
|BEŞİKTAŞ
|32
|17
|5
|10
|54
|40
|14
|56
|5.
|GALATASARAY
|32
|14
|10
|8
|50
|34
|16
|52
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|14
|9
|9
|57
|35
|22
|51
|7.
|FENERBAHÇE
|32
|14
|8
|10
|55
|43
|12
|50
|8.
|GAZİANTEP FK
|32
|10
|12
|10
|46
|48
|-2
|42
|9.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|32
|10
|11
|11
|38
|50
|-12
|41
|10.
|GÖZTEPE
|32
|10
|9
|13
|40
|45
|-5
|39
|11.
|KASIMPAŞA
|32
|11
|6
|15
|48
|54
|-6
|39
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|9
|9
|14
|39
|51
|-12
|36
|13.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|32
|9
|8
|15
|31
|46
|-15
|35
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|32
|7
|12
|13
|30
|46
|-16
|33
|15.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|32
|8
|8
|16
|44
|47
|-3
|32
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|9
|5
|18
|34
|54
|-20
|32
|17.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|32
|8
|8
|16
|39
|69
|-30
|32
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|6
|11
|15
|30
|55
|-25
|29
- Gelecek haftanın programı
17 Temmuz Cuma:
21.00 Galatasaray-Göztepe
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
19 Temmuz Pazar:
18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20 Temmuz Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği