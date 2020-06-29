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Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligde 29. hafta maçları tamamlandı - Sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-29 23:03:26 -
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 29. haftası yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de haftanın önemli maçında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 58 puanla haftayı ikinci sırada bitirdi.


- Sonuçlar

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 3-0

Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3

Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-2

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 2-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray:1-1

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-2


- Puan durumu


Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR29 17 9 3 55 27 28 60
2. TRABZONSPOR29 16 10 3 65 32 33 58
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR29 15 8 6 50 33 17 53
4. GALATASARAY29 14 10 5 48 26 22 52
5. BEŞİKTAŞ29 15 5 9 49 35 14 50
6. FENERBAHÇE29 13 7 9 51 39 12 46
7. AYTEMİZ ALANYASPOR29 12 9 8 49 32 17 45
8. GÖZTEPE29 10 8 11 36 38 -2 38
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR29 9 10 10 35 46 -11 37
10. GAZİANTEP FK29 8 11 10 41 46 -5 35
11. KASIMPAŞA29 10 5 14 44 51 -7 35
12. YUKATEL DENİZLİSPOR29 8 8 13 29 42 -13 32
13. GENÇLERBİRLİĞİ29 8 7 14 35 49 -14 31
14. ÇAYKUR RİZESPOR29 8 5 16 31 49 -18 29
15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR29 7 7 15 43 46 -3 28
16. HES KABLO KAYSERİSPOR29 7 7 15 33 64 -31 28
17. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR29 5 12 12 24 40 -16 27
18. MKE ANKARAGÜCÜ29 5 10 14 26 49 -23 25


- 30. hafta programı


Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


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