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Futbol: Süper Lig

- Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

01 Eylül 2019 Pazar 22:43
Futbol: Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban, Sorloth

Goller: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe), Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Sosa (Trabzonspor), Dk. 41 Dirar (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Henüz 12. saniyede Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kruse'nin ara pasıyla altıpasın sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Vedat Muric'in şutunda Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

4. dakikada Kruse'nin ceza yayı civarından müsait durumda şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada Deniz pasıyla savunma arkasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda Uğurcan Çakır topu oyun alanına çeldi.

13. dakikada Deniz Türüç'ün uzaktan şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla hızlı bir şekilde ceza alanına hareketlenen Rodrigues'in ara pasında Kruse altıpasın solunda topla buluştu. Alman oyuncunun bekletmeden geriye çıkardığı topun gelişine Rodrigues'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Trabzonspor beraberlik golünü buldu. Hızlı gelişen atakta sağdan Avdijaj'ın ortasında Ekuban'ın altıpasın önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

31. dakikada Ekuban'ın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Avdijaj'ın vuruşunda Altay Bayındır top ayaklarıyla kornere uzaklaştırdı.

32. dakikada Sosa tarafından kullanılan köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

34. dakikada Zanka'nın hatasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme, Ozan Tufan ve Zanka'dan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada ceza yayının solunda Vedat Muric ile yaptığı verkaçla içeri giren Kruse'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanda buluştuğu topla ceza alanına hareketlenen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ceza yayı civarında Kruse'ye aktardı. Alman oyuncunun pasında müsait durumda bulunan Rodrigues'in şutunda top direkten oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:43
  1. Fenerbahçe
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  4. Trabzonspor

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