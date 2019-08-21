Futbol: Süper Lig - Ligde 2. haftanın hakemleri belli oldu



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar: 23 Ağustos Cuma: 20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık 24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan 21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat 21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler 25 Ağustos Pazar: 19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus 19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler 21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan 21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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