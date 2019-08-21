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Futbol: Süper Lig

- Ligde 2. haftanın hakemleri belli oldu

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
Futbol: Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
  1. Futbol
  2. Merkez Hakem Kurulu
  3. SÜPER LİG
  4. SÜPERLİG
  5. Türkiye Futbol Federasyonu

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