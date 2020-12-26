Futbol: Süper Lig
Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo (Dk. 67 Hosseini), Marlon, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 67 Afobe), Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Djaniny
Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 34 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Belhanda (Dk. 86 Falcao), Arda Turan (Dk. 71 Emre Akbaba), Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Luyindama)
Goller: Dk. 44 Arda Turan, Dk. 55 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 14 Taylan Antalyalı, Dk. 24 Elabdellaoui, Dk. 77 Ömer Bayram (Galatasaray) Dk. 35 Flavio, Dk. 41 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
TRABZON (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.
55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Ömer Bayram'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ofsayt kararının ardından VAR uygulamasında gol geçerli sayılınca, sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
67. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Hugo'nun yerine Hosseini, oyuna dahil oldu.
68. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Afobe'nin şutunda, top yandan auta gitti.
73. dakikada Serkan Asan'ın pası sonrası Baker'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.
76. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Abdulkadir Parmak dönen topu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.