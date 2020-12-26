  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:03:01 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo (Dk. 67 Hosseini), Marlon, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 67 Afobe), Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 34 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Belhanda (Dk. 86 Falcao), Arda Turan (Dk. 71 Emre Akbaba), Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Luyindama)

Goller: Dk. 44 Arda Turan, Dk. 55 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Taylan Antalyalı, Dk. 24 Elabdellaoui, Dk. 77 Ömer Bayram (Galatasaray) Dk. 35 Flavio, Dk. 41 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Ömer Bayram'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ofsayt kararının ardından VAR uygulamasında gol geçerli sayılınca, sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

67. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Hugo'nun yerine Hosseini, oyuna dahil oldu.

68. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Afobe'nin şutunda, top yandan auta gitti.

73. dakikada Serkan Asan'ın pası sonrası Baker'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

76. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Abdulkadir Parmak dönen topu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!
Siyaset

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'tahliye edilmesi' yönündeki karar..
Eski Yunan Bakan'dan Öcalan itirafı
Dünya

Eski Yunan Bakan'dan Öcalan itirafı

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce Kenya'da üç cariyesiyle rezidansta..
Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarının vasıfsız ve kukla bir isim olacağını itiraf etti. Adaylarının sembolik biri olacağı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay