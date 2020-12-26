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Spor

Futbol: Süper Lig

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:59:45 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Yusuf Sarı, Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 34 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Gol: Dk. 44 Arda Turan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Taylan Antalyalı, Dk. 24 Elabdellaoui (Galatasaray), Dk. 35 Flavio, Dk. 41 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

7. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.

11. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.

34. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

44. dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.


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