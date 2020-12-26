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Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:00:46 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Göztepe: Megyeri, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Mossoro, Napoleoni

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Jimmy Durmaz, Chahechouhe, Mevlüt Erdinç

Gol: Dk. 11 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 36 Mossoro (Göztepe)


İZMİR (AA) - Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

11. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada savunma oyuncularının müdahale edemediği topla buluşan Cherif Ndiaye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

14. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde oluşan karambolde Ndiaye'nin filelere gönderdiği topun ardından hakem Sarper Barış Saka gol kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, serbest vuruşun kullanıldığı sırada pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.


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