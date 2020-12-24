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Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:13:14 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan (Dk. 90+3 Selim Ay), Baiano (Dk. 82 Donsah), Michalak (Dk. 46 Samudio), Fernando (Dk. 81 Onur Bulut), Tunay Torun (Dk. 71 Doğan Erdoğan), Skoda

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 46 Jahovic, Dk. 85 Orgill), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy (Dk. 81 Hakan Özmert), Sidney Sam, Amilton (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Podolski

Goller: Dk. 7 Yasin Pehlivan, Dk. 59 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 61 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tunay Torun, Dk. 41 Baiano, Dk. 76 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Dk. 11 Amilton, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)


RİZE (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

58. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahasına yerden pasında Tunay Torun'un gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Samudio sağ tarafta iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek yerden pasını verdi. Altıpas içerisinde Skoda, sağ ayak topuğuyla yaptığı klas vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

61. dakikada Fraport TAV Antalyaspor golü buldu. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Podolski'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-1

63. dakikada yaklaşık 40 metre topu süren Baiano'nun ceza sahası sağ çaprazından yerden sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

79. dakikada Veysel Sarı'nın yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan uzun mesafeli ortada kaleci Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı topa Veysel Sarı'nın vuruşunda, Meriah meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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