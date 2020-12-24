Futbol: Süper Lig
MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Borven
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
ANKARA (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin, Vida'yı geçtikten sonra kale sahasının içinden çektiği şutta top, Welinton'a çarparak kornere gitti.
6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.
10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.
18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Emre Güral'ın ceza sahasına girer giremez çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.
45+5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.
İlk yarı, golsüz tamamlandı.