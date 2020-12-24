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Spor

Futbol: Süper Lig

MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:11:40 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Borven

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin, Vida'yı geçtikten sonra kale sahasının içinden çektiği şutta top, Welinton'a çarparak kornere gitti.

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Emre Güral'ın ceza sahasına girer giremez çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

45+5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

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