Futbol: Süper Lig
Hes Kablo Kayserispor: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 2
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes (Dk. 64 Muğdat Çelik), Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah (Dk. 80 Oğuzhan Çapar), Lennon, Campanharo, Pedro Henrique (Dk. 78 İlhan Parlak), Kanga (Dk. 89 İlhan Depe)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ (Dk. 69 Oğuz Kağan Güçtekin), Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Jevtovic, Milosevic, Daci (Dk. 85 Uğur Demirok), Shengelia, Hadziahmetovic
Goller: Dk. 45+1 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 87 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 90+8 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ahmet Çalık, Dk. 45+1 Jevtovic ve İsmail Kartal (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 51 Pedro Henrique, Dk. 75 Kvrzic, Dk. 86 İsmail Çipe, Dk. 90+8 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.
57. dakikada sağ çaprazdan Kvrzic'in sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Lennon, ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek Lennon'a sarı kart gösterdi. 54'üncü dakikadan bir sarı kartı daha bulunan Lennon, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
67. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'ten seken top Shengelia'nın önünde kaldı. Shengelia'nın altıpas içerisinde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, top kale çizgisine paralel taca gitti.
85. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Hadziahmetovic, kaleci İsmail Çipe ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan inceleyerek penaltı kararı verdi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Uğur Demirok, meşin yuvarlağı İsmail Çipe'nin sağından filelerle buluşturdu: 1-1
90+8. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. İlhan Parlak'ın kaptırdığı topta hızlı gelişen Konyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.