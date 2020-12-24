  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Hes Kablo Kayserispor: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:33:07 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes (Dk. 64 Muğdat Çelik), Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah (Dk. 80 Oğuzhan Çapar), Lennon, Campanharo, Pedro Henrique (Dk. 78 İlhan Parlak), Kanga (Dk. 89 İlhan Depe)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ (Dk. 69 Oğuz Kağan Güçtekin), Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Jevtovic, Milosevic, Daci (Dk. 85 Uğur Demirok), Shengelia, Hadziahmetovic

Goller: Dk. 45+1 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 87 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 90+8 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ahmet Çalık, Dk. 45+1 Jevtovic ve İsmail Kartal (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 51 Pedro Henrique, Dk. 75 Kvrzic, Dk. 86 İsmail Çipe, Dk. 90+8 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.

57. dakikada sağ çaprazdan Kvrzic'in sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Lennon, ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek Lennon'a sarı kart gösterdi. 54'üncü dakikadan bir sarı kartı daha bulunan Lennon, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'ten seken top Shengelia'nın önünde kaldı. Shengelia'nın altıpas içerisinde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, top kale çizgisine paralel taca gitti.

85. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Hadziahmetovic, kaleci İsmail Çipe ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan inceleyerek penaltı kararı verdi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Uğur Demirok, meşin yuvarlağı İsmail Çipe'nin sağından filelerle buluşturdu: 1-1

90+8. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. İlhan Parlak'ın kaptırdığı topta hızlı gelişen Konyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
AK Parti'den erken seçim açıklaması
Ekonomi

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefet tarafından sürekli ortaya atılan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu...
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay