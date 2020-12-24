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Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:10:36 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 89 Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 89 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 64 Yatabare)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 77 Mustafa Hüseyin Seyhan), Berat Özdemir (Dk. 90 Mustafa Çeçenoğlu), Sio (Dk. 72 Ayite), Candeias, Sefa Yılmaz (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Stancu (Dk. 46 Furman)

Goller: Dk. 45+2 Gradel, Dk. 71 Hakan Arslan, Dk. 86 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+2 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 16 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Ömürcan Artan, Dk. 43 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

49. dakikada sağdan ceza alanına giren Ömürcan Artan'ın pasında Sio'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa mutlak bir gole izin vermedi.

70. dakikada Fajr'ın sol taraftan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topu kornere tokatladı.

71. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın soldan kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

86. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Gradel'in pasında topu kontrol eden Yatabare, ceza yayının hafif sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak filelerle buluştu.

90+2. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Ömürcan Artan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1

Mücadele, Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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