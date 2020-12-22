  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Galatasaray: 3 - Göztepe: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:04:48 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 90+3 Emin Bayram), Emre Kılınç (Dk. 90+3 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Arda Turan (Dk. 83 Ömer Bayram), Diagne (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan)

Göztepe: Megyeri, Gassama, Mihojevic (Dk. 83 Burak Süleyman), Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 67 Mossoro), Nwobodo, Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Napoleoni), Ndiaye

Goller: Dk. 4 Emre Kılınç, Dk. 12 Arda Turan, Dk. 63 Feghouli (Galatasaray), Dk. 14 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Elabdellaoui (Galatasaray), Dk. 84 Nwobodo (Göztepe)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

49. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Dönen topla buluşan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Galatasaray, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın orta sahadan savunmanın arkasına şık pasına hareketlenen Feghouli, penaltı noktası civarında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

86. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında Ndiaye'nin ön direkte kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'
Dünya

İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'a Şii Fatımiyyun milisleri gönderme niyetinde olan İran'a çok sert tepki gösterdi.
Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’
Ekonomi

Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’

Türkiye ile arası iyi olan Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyor..
İtalya son sözü söyledi! Mısır’dan çok ilginç hamle
Dünya

İtalya son sözü söyledi! Mısır’dan çok ilginç hamle

İtalyan savcılar, Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini “adam kaçırma, işkence ve cinayetle” suçladı. Mısır İnt..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay