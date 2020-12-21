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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:06:24 -
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode


KONYA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta, kaleci Sehic gole izin vermedi.

13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda, kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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