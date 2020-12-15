  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

MKE Ankaragücü: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:56:13 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören, Lobjanidze, Emre Güral

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu, Rayane, Ribeiro, Akintole, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 11 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Pinto (MKE Ankaragücü)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Rayane'nin ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Fredrich, üzerine gelen topun sahibi oldu.

8. dakikada Lobjanidze'nin, ceza yayınının sağından çektiği şutta top kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Endri Çekici'nin kaleye yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Münir, topu soluna uzanarak tokatladı.

31. dakikada Selim Ilgaz sağ kanattan sürüklediği topla ceza sahasına girmeden çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda soluna uzanarak kurtardı.

42. dakikada Selim Ilgaz'ın soldan kullandığı köşe atışında kaleci Fredrich boşa çıktı. Ceza sahasının sağında top önüne düşen Sackey'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında t..
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!
Ekonomi

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi verdi. Bakan Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin ..
Macron ve ortağı BAE Yemen'de işkence kampları kurmuş!
Dünya

Macron ve ortağı BAE Yemen'de işkence kampları kurmuş!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ortağı BAE ile Yemen’de bir işkence kampı kurduğu ortaya çıktı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay