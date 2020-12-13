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Spor

Futbol: Süper Lig

Medipol Başakşehir: 1 - Gaziantep FK: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:12:32 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Uğur Uçar), Mehmet Topal, Ponck (Dk. 85 Cemali Sertel), Deniz Türüç, Azubuike (Dk. 78 Mete Kaan Demir), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 55 Giuliano), Chadli (Dk. 78 Kerim Frei), Demba Ba, Crivelli

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık (Dk. 35 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Tosça, Güray Vural, Maxim (Dk. 83 Jefferson), Mirallas (Dk. 68 Kozulj), Vetrih, Kenan Özer (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir (Dk. 83 Furkan Soyalp)

Goller: Dk. 44 Mirallas, Dk. 74 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 56 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 65 Deniz Türüç, 90+2 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.

56. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Ponck'un orta sahadan gönderdiği pasta, topu ceza sahası önünde 2 Gaziantepli oyuncuya rağmen göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1

74. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Olkowski'nin ceza sahası içinde sağdan ortasında topa dokunan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2

77. dakikada rakiplerini çalımlayan İrfan Can ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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