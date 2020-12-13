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Spor

Futbol: Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-13 20:12:56 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Ghezzal, De Souza, Larin, Aboubakar

Gol: Dk. 26 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 34 Rosier (Beşiktaş)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada ev sahibi ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta savunmadaki De Souza topu uzaklaştırmak istedi. Siopis, önüne düşen topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Juanfran ceza sahasına ortasını yaptı. Beşiktaş savunması topu kornere atarken, VAR'dan gelen uyarı üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Ghezzal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas, takımını öne geçirdi: 1-0

33. dakikada Hutchinson'ın Aytemiz Alanyaspor savunmasının arkasına attığı topta Ghezzal, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal'ın vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.

37. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caulker'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Tzavellas'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Caulker kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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