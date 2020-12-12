Futbol: Süper Lig
MKE Ankaragücü: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse, Lukasik, Bolingi, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Borven
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Hurtado
Goller: Dk. 15 Lobjanidze (MKE Ankaragücü), Dk. 29. Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 38 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20. Diousse, Dk. 29 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 21 Uğur Demirok (penaltıdan), Dk. 39 Milesovic (İttifak Holding Konyaspor)
ANKARA (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
10. dakikada sağ taraftan Diousse'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin solundan dışarı çıktı.
15. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Pinto'nun orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Lobjanidze, ceza yayı yakınından topu kaleye doğru vurdu, Konyaspor kalecisi Sehic'in de erken çıkarak kaleyi boş bırakmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
27. dakikada Bolingi'nin müdahalesiyle Milosevic ceza sahası içinde yerde kaldı hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un kullandığı penaltıyla eşitliği sağladı: 1-1
38. dakikada Konyaspor ikinci golü buldu; ceza sahası sol taraftan Jevtovic'in ortasında Sukubic ceza sahası içine kafayla indirdiği topla buluşan Milesovic güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.