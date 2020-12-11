Futbol: Süper Lig
- Kasımpaşa: 3 - Yukatel Denizlispor: 2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 72 Anıl Koç), Koita (Dk. 86 Alan)
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski (Dk. 56 Mesanovic), Bakalorz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Sacko (Dk. 70 Varela), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 36 ve 42 Koita, Dk. 51 Varga (Kasımpaşa), Dk. 39 Recep Niyaz, Dk. 90+2 Rodallega (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 45+2 Koita (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Bakalorz, Dk. 90+6 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde beşinci galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 18'e çıkardı. Yedinci mağlubiyetini yaşayan Yukatel Denizlispor ise 6 puanda kaldı.
51. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'den döndü. Pozisyonu takip eden Varga'nın altıpasın önünde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
78. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan kullandığı kornerde, Leismann'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü.
90+2. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan mücadelede maçın hakemi Ramazan Keleş, Tirpan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Rodallega, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-2.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.