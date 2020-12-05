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Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:15:16 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Hafez, Chebake, Acquah, Tetteh (Dk. 90+7 Fofana), Ndayishimiye (Dk. 86 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 76 Olcay Şahan), Adem Büyük (Dk. 86 Jetmir), Umut Bulut

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Giuliano (Dk. 70 Crivelli), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 88 Berkay Ozcan), Rafael, Ponck, Skrtel, Chadli (Dk. 88 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Aleksic), Gulbrandsen (Dk. 57 Deniz Türüç), Demba Ba

Goller: Dk. 45+1 Giuliano (Medipol Başakşehir), Dk. 50 Ponck (kendi kalesine) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Gulbrandsen, Dk. 38 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 57 Adem Büyük, Dk. 82 Tetteh, Dk. 88 Jetmir (Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma, 1-1 berabere bitti.

50. dakikada Yeni Malatyaspor, eşitliği yakaladı. Adem Büyük'ün ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ponck, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.

57. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Mahmut Tekdemir topa kafayı vurdu. Hadebe, topu kale çizgisinden çıkardı.

83. dakikada kaleyi cehpeden gören bir pozisyonda ceza sahasının hemen dışında Medipol Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sol kanatta buluşan Tetteh, rakip savunma oyuncusunu çalımlayıp geriden gelen Umut Bulut'u kaleyi cepheden gören bir pozisyonda topla buluşturdu. Umut Bulut'un şutunda top kaleci Mert Günok'un kucağında kaldı.

90+2. dakikada Ahmed Ildız'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hadebe topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Savunma oyuncuları, tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Skrtel, ceza sahasına girdikten sonra topu kaleciyle karşı karşıya bulunan Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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