  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:07:44 -
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic (Dk. 87 Oğuz Kağan Güçtekin), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 79 Ahmet Çalık), Milosevic (Dk. 73 Shengelia), Hurtado (Dk. 86 Ahmet Karademir), Hadziahmetovic, Daci (Dk. 79 Ömer Ali Şahiner)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas (Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu), Baumal, Rashad Muhammed (Dk. 88 Donald), Obertan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes (Dk. 67 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 54 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendi.

48. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi dokunamayan Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

54. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic, rakip takım oyuncularını çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çı..
Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...
Gündem

Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bir süre önce Kur’an-ı Kerim hakkında, “Bu Allah dili mi?” diyen ilahiyatçı Mustafa Öztürk'ün kitaplarında da bir..
Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez
Gündem

Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin NATO üyesi olması bizim için bir engel değil. Rusya ile Türkiye birlikte çalışan iki bağı..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay