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Spor

Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:18:26 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Hafez, Chebake, Acquah, Tetteh, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Giuliano, Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Ponck, Skrtel, Chadli, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Demba Ba

Gol: Dk. 45+1 Giuliano (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 26 Gulbrandsen, Dk. 38 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

37. dakikada ev sahibi ekipte savunmanın arkasına atılan topa sahip olan Umut Bulut'un ceza sahası sağından içeriye çevirdiği meşin yuvarlakla penaltı noktası üzerinde buluşan Tetteh'in vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

45+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topu iyi kontrol eden Giuliano, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada esame listesinde Yeni Malatyaspor'da görev alacağı açıklanan Wallace, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bunun üzerine ilk 11'de değişikliğe giden Malatya ekibinde, Wallece'nin yerine Hadebe oyuna dahil edildi.

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